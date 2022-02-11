Futbol Fenerbahçe’ye coşkulu karşılama

Fenerbahçe’ye coşkulu karşılama

Futbol

Fenerbahçe’ye coşkulu karşılama

Süper Lig’in 25. haftasında GZT Giresunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Ordu-Giresun Havalimanı’nda taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

11 Şubat 2022, Cuma 18:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Süper Lig’in 25. haftasında yarın deplasmanda GZT Giresunspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, Ordu Giresun Havalimanı’na iniş yaptı. Ordu - Giresun Havalimanı’nda toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, oyuncuları görmek için coşkuyla beklerken, sporcular da taraftarlar ile selamlaştı. Fenerbahçeli taraftarlar, fotoğraf çektirdikleri oyunculara başarıla dilerken, sarı-lacivertli kafile takım otobüsü ile havalimanından ayrılıp kamp yapacağı otele geçti.


Çotanak Spor Kompleksi’nde yarın oynanacak karşılaşma, saat 16.00’da başlayacak, müsabakayı ise hakem Zorbay Küçük yönetecek.

İHA

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Omar geçen 1 yılı anlattı: Gece-gündüzü ayırt edemiyordum, uyumaya korkuyordum