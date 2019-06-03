Sarı-Lacivertliler’de transfer çalışmaları hem gelecek hem de gidecek oyuncular anlamında yoğun bir şekilde sürüyor. Fanatik Gazetesi, Eljif Elmas’ın 14 milyon Euro’ya satışı konusunda Fenerbahçe ile Atletico Madrid’in el sıkıştığını duyurmuştu. İspanyol ekibinin yöneticileri, Ramazan Bayramı’nın ardından İstanbul’a gelerek transferi noktalayacak. Bu görüşmede Nikola Kalinic de gündeme gelecek.

TEDBİRLİ DAVRANIYORLAR

Atletico, Eljif Elmas için kurulan ilk temasta tecrübeli forveti takasta kullanmayı önermişti. Ersun Yanal’ın onay verdiği Kalinic konusunda Sarı- Lacivertli yönetim yol planını belirledi. Buna göre yıldız futbolcu, İspanyol ekibinden ilk etapta kiralık olarak istenecek. Yönetimin, bu sezon transferde yaşanan hayal kırıklıklarından sonra Kalinic gibi maliyeti yüksek bir oyuncu konusunda tedbirli davranmak istediği kaydedildi.

KOLAYLIĞA HAZIRLAR

Nikola Kalinic eğer kiralık olarak beklentileri karşılarsa, sezon sonunda bonservisinin alınması için Atletico Madrid ile bir görüşme daha yapılması planlanıyor. İspanyol ekibinin, Eljif Elmas’a karşılık bu konuda Fenerbahçe’ye kolaylık sağlamaya hazır olduğu öğrenildi