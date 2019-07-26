Sarı-Lacivertliler, eski yıldızına yeniden kavuşuyor. Fenerbahçe, Siman Kjaer’i 2017’de 12.5 milyon Euro’ya Sevilla’ya satmıştı. İspanyol ekibinin yeni teknik patronu Lopetegui tarafından gözden çıkartılan Viking için yönetim bir süredir girişimlerde bulunuyordu. Sarı-Lacivertliler ile Sevilla arasında yürütülen pazarlıklarda sona gelindi. Taraflar, Kjaer’in Fenerbahçe’ye 1 yıllığına kiralanması konusunda prensip anlaşmasına vardı.

EN ÇOK ELİNE SEVİNECEK

Sevilla ile ABD kampına katılan Simon Kjaer, takımıyla birlikte İspanya’ya döndü. Danimarkalı savunmacı, son pürüzlerin de giderilmesi halinde İspanyol ekibinin bugün başlayacak Almanya kampının kadrosuna yer almayacak. Kjaer, tatil için İstanbul’da bulunan eşi Elina Gollert Kjaer’in yanına gelip ev bakmaya başlayacak. Bu transfere Sarı-Lacivertli taraftarlar kadar, Tolgay Arslan’ın eşi Jana ile sıkı arkadaş olan Elina sevinecek. (Fanatik)