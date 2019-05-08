Fenerbahçe'ye kötü haber! Pürüz çıktı

Fenerbahçe'nin golcü adayları arasında adı geçen Max Kruse, transfer olacağı takıma karar verirken Avrupa Kupaları'nda oynama durumunun etkili olacağını belirtti.

08 Mayıs 2019, Çarşamba 09:08
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Fenerbahçe'ye kötü haber! Pürüz çıktı

Fenerbahçe’nin golcü adayları arasında adı geçen Max Kruse, Werder Bremen’den ayrılmaya hazırlanıyor.

Sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli forvet, “Yeni takımımda Avrupa Kupaları’nda mücadele etmek istiyorum. Karar verirken bu önemli bir kriter olacak” ifadelerini kullandı. Buna rağmen Sarı-Lacivertliler’in cazip bir teklifle Alman golcünün kapısını çalması bekleniyor.

31 yaşındaki oyuncu 36 maçta 12 gol atıp 14 asist yaptı. 

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