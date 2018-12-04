Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında sakatlanarak 65. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Mehmet Ekici ve Mathieu Valbuena'nın durumları belli oldu.

Takımın Fransız yıldızı Valbuena'nın bugün çekilen MR'ında çıkan sonuçların olumlu olmadığı ve tecrübeli oyuncunun haftasonu Akhisar deplasmanında forma giyemeyecek.

Fransız yıldız sahalardan iki hafta uzak kalacak.

Fenerbahçe'den Valbuena açıklaması:

Kasımpaşa maçında sakatlanan oyuncumuz Mathieu Valbuena’nın kulübümüzün sağlık ekibi tarafından yapılan tetkiklerinin ardından, MR raporunda sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

MEHMET EKİCİ'DE SORUN YOK

Valbuena'yla aynı anda oyundan çıkan ve yerini Benzia'ya bırakan Mehmet Ekici'de ise ciddi bir problem olmadığı ve Akhisar maçında oynamasında sorun olmadığı belirtildi. Fenerbahçe 9 Aralık pazar günü Akhisarspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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