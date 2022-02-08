Fenerbahçe'ye kupada büyük şok! Kayserispor'a yenilerek elendi
Fenerbahçe, Kayserispor'a 1-0 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.
08 Şubat 2022, Salı 22:40 Son Güncelleme:
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20. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Osayi Samuel’in rakiplerini geçerek ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazit’ta kaldı.
39. dakikada ceza sahası dışından Carlos Mane’nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı şekilde dışarıya gitti.
40. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Mert Hakan Yandaş’ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Mergim Berisha’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
45+1. dakikada Ozan Tufan rakiplerini geçerek ceza sahası içine girmek isterken, Uğur Demirok'un müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler ilk olarak Uğur'a sarı kart verdi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Arda Kardeşler, Uğur Demirok'a direkt kırmızı kart göstererek oyundan attı.
54. dakikada Dimitrios Pelkas’ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazit’ta kaldı.
57. dakikada sol kanattan Ferdi Kadıoğlu’nun ortasında ceza sahası içinde Mergim Berisha’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.
67. dakikada sağ kanattan Diego Rossi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
72. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.
90+1. dakikada Serdar Dursun’un ceza sahası dışı sol tarafından ortasında ceza sahası içinde Mergim Berisha’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.
90+4. dakikada Ramazan Civelek’in ceza sahası dışı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta barajdaki Mergim Berisha’ya çarpan top yön değiştirerek ağlara gitti. 0-1
Gol: Ramazan Civelek (dk. 90+4) (Kayserispor)
Kırmızı kart: Uğur Demirok (dk. 45+3) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Kim Min-jae (Fenerbahçe), Bilal Bayazit, Oliver Kemen (Kayserispor)
İSTANBUL (İHA)