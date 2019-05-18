Fenerbahçe’nin sezon başında çok istediği Brezilyalı yıldız, o dönemde Jiangsu Suning ile sözleşmesini fesh edememişti. Bu nedenle sezonu Çin’de geçiren Ramires, sonunda hedefine ulaştı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu dün kulübüyle anlaşarak kontratını fesh etti.

Benfica’nın da ilgilendiği Ramires için Fenerbahçe’nin bir kez daha teklif yapabileceği öğrenildi. Orta sahanın ortasında ve sağ kanatta oynayabilen Sambacı’yı Ersun Yanal’ın takımda görmeyi çok istediği belirtildi.