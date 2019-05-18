Fenerbahçe'ye müjde! Yıldız orta sahaya teklif...
Brezilyalı futbolcu Ramires, Jiangsu Suning ile olan sözleşmesini fesh etti. Fenerbahçe'nin sezon başında çok istediği 32 yaşındaki yıldız futbolcu için teklif yapacağı öğrenildi.
Fenerbahçe’nin sezon başında çok istediği Brezilyalı yıldız, o dönemde Jiangsu Suning ile sözleşmesini fesh edememişti. Bu nedenle sezonu Çin’de geçiren Ramires, sonunda hedefine ulaştı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu dün kulübüyle anlaşarak kontratını fesh etti.
Benfica’nın da ilgilendiği Ramires için Fenerbahçe’nin bir kez daha teklif yapabileceği öğrenildi. Orta sahanın ortasında ve sağ kanatta oynayabilen Sambacı’yı Ersun Yanal’ın takımda görmeyi çok istediği belirtildi.