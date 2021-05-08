Fenerbahçe yeni sezonda transferdeki önceliğini forvete verecek. Bu sezon başında Samatta, Cisse, Thiam, Ademi ve Valencia’ya imza attıran Sarı-Lacivertliler bu operasyondan beklenen verimi alamadı. Valencia ve zaman zaman Thiam dışındaki forvetler büyük hayal kırıklığı yaşattı. Aynı senaryoyla bir daha karşılaşmak istemeyen Kanarya, bu kez kafalarda soru işareti yaratmayacak, kalitesini ispatlamış bir isme imza attırmanın peşinde. İlk aday ise Olivier Giroud...

MESUT FAKTÖRÜ

Fransız yıldız, sözleşmesinin sona ereceği Chelsea ile yollarını ayıracak. Fenerbahçe, başka talipleri de olan 34 yaşındaki forveti ikna etmek için kısa sürede harekete geçmeye hazırlanıyor. En büyük koz ise Giroud’nun Arsenal’dan takım arkadaşı olan Mesut Özil... Dünyaca ünlü yıldız, Fenerbahçe resmi teklifi yaptıktan sonra Fransız golcüyü arayarak neden Sarı-Lacivertli takımı tercih etmesi gerektiğini anlatacak. Mesut, Arsenal’dayken Giroud ile yakın ilişki içindeydi. 32 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibindeki ilk asistini 14 Eylül 2013’te oynanan Sunderland maçında Fransız golcüye yapmıştı.

FORMAYI UNUTTU

Olivier Giroud, bu sezon Chelsea’de Timo Werner ve Tammy Abraham’ın arkasında kaldı. Özellikle Tuchel’in takımın başına geçmesinin ardından tecrübeli forvet formayı adeta unuttu. Fransız oyuncu, Tuchel sonrası 15 lig maçının sadece 5’inde, 287 dakika süre alabildi. Alman menacerin planları arasında yer almayan yıldız forvet, bu nedenle Chelsea macerasına son vermeye hazırlanıyor. (Fanatik)