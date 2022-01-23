Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında sakatlanan ve maça devam edemeyen futbolcuları Serdar Aziz ve Filip Novak'ın durumları hakkında bilgilendirme yaptı. Serdar Aziz'in sağ kasık bölgesinde 1. derece zorlanma, Filip Novak’ın sol uyluk arka üst adale tendonunda, tendon içi yırtık saptandı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

Dün akşam Demir Grup Sivasspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızın yapılan ilk değerlendirmelerinde; Serdar Aziz’in sağ kasık bölgesinde 1. Derece zorlanma, Filip Novak’ın sol uyluk arka üst adale tendonunda, tendon içi yırtık saptanmıştır. Oyuncularımızın tedavi programları başlamıştır.