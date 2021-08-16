Futbol Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Serdar Dursun'un köprücük kemiği kırıldı

Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Serdar Dursun'un köprücük kemiği kırıldı

Futbol

Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Serdar Dursun'un köprücük kemiği kırıldı

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile oynadığı maçta sakatlanan Serdar Dursun'un köprücük kemiğinin kırıldığı açıklandı.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 13:20 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Serdar Dursun’un köprücük kemiğinin kırıldığını açıkladı. Oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun’un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."


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