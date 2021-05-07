Futbol Fenerbahçe'ye Samatta müjdesi! Genk resmen açıkladı
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Fenerbahçe'ye Samatta müjdesi! Genk resmen açıkladı

Futbol

Fenerbahçe büyük umutlarla transfer ettiği ve 'Galatasaray'ın elinden aldığı' Mbwana Samatta, son yılların en çok hayal kırıklığı yaratan isimlerinden biri olarak görülüyor. Zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Samatta için özellikle Belçika'dan teklif bekleyen Fenerbahçe'ye müjde geldi. Samatta'nın parladığı takım Genk, oyuncuyu istediğini açıkladı.

07 Mayıs 2021, Cuma 10:01 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin zorunlu satın alma opsiyonu olan 6 milyon euro'yu ödeyerek kadrosuna katacağı Samatta için kiralık ya da en az zararla satma ihtimalleri masaya yatırılıyordu. Belçika'da iyi bir dönem geçiren ve piyasası olan Tanzanyalı forvetin tekrar oraya dönmesi söz konusuydu. Ve beklenen açıklama geldi.

Belçika basınından Het Laatste Nieuws'e konuşan Genk Sportif Direktörü Dimitri de Conde, kulübün transfer planları anlatırken Samatta'dan bahsetti. Samatta ile ilgilendiklerini söyleyen Conde, forvetlerini sattıkları takdirde Samatta'yı alabileceklerini söyledi.

Dimitri De Conde, "Paul Onuachu için henüz reddedilmeyecek bir teklif almadık. Samatta ise listemizde olan bir oyuncu" dedi. Samatta'yı Everton'a 10.5 milyon euro'ya satan Genk, Fenerbahçe'ye kiralama mı yoksa satın alma mı teklif edecek merak konusu.

Genk'te çok iyi bir dönem geçiren Samatta 191 maçta 76 gol 20 asistle oynamış ve oyunuyla önemli takımların dikkatini çekmişti. Aynı başarısı İngiltere ve Türkiye'de yakalayamayan oyuncu Aston Villa'da 16 maçta 2, Fenerbahçe'de ise 29 maçta 6 golde kaldı.

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