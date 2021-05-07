Dimitri De Conde, "Paul Onuachu için henüz reddedilmeyecek bir teklif almadık. Samatta ise listemizde olan bir oyuncu" dedi. Samatta'yı Everton'a 10.5 milyon euro'ya satan Genk, Fenerbahçe'ye kiralama mı yoksa satın alma mı teklif edecek merak konusu.