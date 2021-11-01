Fenerbahçe'ye şok! 3 yıldız Galatasaray derbisinde yok
Fenerbahçe'de sakatlanan Altay 3 ay, Enner Valencia 1 ay, Gustavo 20 gün süreyle sahalardan uzak kalacak. Sarı lacivertlilerin 3 yıldızı da Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray derbisinde yer alamayacak.
01 Kasım 2021, Pazartesi 08:48 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe’de, Konyaspor maçında geçirdikleri sakatlıklar nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan kaleci Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo’nun sakatlıklarının ciddi olduğu belirlendi. Kulüp, üç futbolcunun sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
ALTAY BAYINDIR: Omzunda kırık tespit edilmemiş olmasına rağmen ‘acromioclavikular seperasyon (eklemde ayrılma)’ gözlemlenmiştir. Oyuncumuz Fulya Acıbadem Hastanesi’nde ameliyat edildi.
ENNER VALENCiA: Sol ayak bileğinde bağ yaralanması tespiti yapılmış, konservatif tedavi uygulanması uygun görülmüştür.
LUiZ GUSTAVO: Sol ‘biceps grade (üst kol bölgesi)’ 1-2 arası yaralanma teşhis edilip tedavisine başlanmıştır.
GALATASARAY DERBİSİNDE YOKLAR
Şu anki tahminlere göre Altay 3 ay, Valencia 1 ay, Luiz Gustavo 20 gün sahalardan uzak kalacak.