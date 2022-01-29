Reims ile Fenerbahçe arasındaki anlaşmanın detayları da haberin ayrıntılarında yer aldı. Sarı-lacivertlilerin, Fransa Ligue 1 ekibiyle 1 milyon 500 bin euro karşılığında anlaşma sağladığı vurgulandı. Ghislain Konan, Reims formasıyla bu sezon 17 maçta süre aldı. 26 yaşındaki sol bek rakip fileleri 1 kez havalandırdı.