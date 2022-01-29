Fenerbahçe'de Filip Novak'ın sakatlığı sonrasında transferde öncelik sol bek mevkisine verildi. Sarı-lacivertli idareciler, İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda kadroya deneyimli bir ismi dahil etmek için girişimlerini hızlandırdı. Alman basını, Süper Lig deviyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. İşte son dakika haberinin detayları...
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, teknik direktörlük görevine Shota Arveladze'yi getirmişti. Gürcü teknik adamı basına tanıtan Acun Ilıcalı, Allahyar Sayyadmanesh'in Hull City için sağlık kontrollerinden geçtiğini açıkladı.
Süper Lig devinde Filip Novak'ın sakatlığı sonrası kriz haline gelen sol beke ilk takviyenin yapıldığı iddia edildi. Fransız basınından RMC Sport'ta yer alan habere göre; Reims forması giyen Ghislain Konan'ın kulübü Reims ile transfer için anlaşma sağlandı.
Reims ile Fenerbahçe arasındaki anlaşmanın detayları da haberin ayrıntılarında yer aldı. Sarı-lacivertlilerin, Fransa Ligue 1 ekibiyle 1 milyon 500 bin euro karşılığında anlaşma sağladığı vurgulandı. Ghislain Konan, Reims formasıyla bu sezon 17 maçta süre aldı. 26 yaşındaki sol bek rakip fileleri 1 kez havalandırdı.
Fenerbahçe'de bu gelişmeler sıcaklığını korurken sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fotomaç Gazetesi'nin Alman basınını kaynak gösterdiği habere göre; sarı-lacivertliler sol bek mevkisi için Nico Schulz'u gündemine aldı.
Fenerbahçe'nin Nico Schulz'un yanı sıra farklı isimlerle de transfer için görüştüğü vurgulandı. Sarı-lacivertlilerin en kısa sürede bir sol beki kadroya dahil edeceği ifade edildi.
Alman basınında yer alan haberinin detaylarında Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki sol bekin transferini pazartesi gününe kadar bitirebileceği belirtildi. Tecrübeli futbolcunun Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Nico Schulz bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 17 maçta görev aldı. 28 yaşındaki futbolcu bu süreçte takım arkadaşlarına 2 gol pası verdi. Nico Schulz, 12 kez Almanya A Milli Futbol Takımı'na davet edildi.
BSC Rehberge altyapısında futbola başlayan Nico Schulz daha sonra Hertha Berlin, Borussia Mönchengladbach ve Hoffenheim formaları da giydi. Borussia Dortmund, 2019-2020 sezonu başında 28 yaşındaki sol bek için Hoffenheim'a 25 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi.