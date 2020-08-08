Fenerbahçe'ye veda eden Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımı belli oldu
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren milli oyuncu Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme imzaladı.
08 Ağustos 2020, Cumartesi 19:43 Son Güncelleme:
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Medipol Başakşehir, 30 yaşındaki savunma oyuncusu Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulübün CEO’su Mustafa Eröğüt yer aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Milli takımın önemli isimlerinden biri olan ve özverili futboluyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan tecrübeli futbolcu, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Hasan Ali Kaldırım’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.
İHA
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