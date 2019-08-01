Savunma ve orta sahadaki sıkıntıların çözümü için Ersun Yanal da ‘transfer’ mesajı verdi. Başkan Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında kadronun iyi olduğunu, 3 ya da 4 takviye daha yapacaklarını söylemişti. Ancak bu sayının artmasına kesin gözüyle bakılıyor.

STOPERE İKİ TAKVİYE

Fenerbahçe’nin en zayıf bölgesi, defans hattının ortası. Serdar Aziz’in sakatlığı sonrası burada sadece Sadık Çiftpınar kaldı. O da performasıyla büyük hayal kırıklığı yaratıyor. Ali Koç, stopere 1 ya da 2 transfer yapacaklarını söylemişti. Bu bölgeye 2 takviye gelmesi neredeyse kesinleşti. Çağlar Söyüncü ve Simon Kjaer’in kiralanması için çalışmalar sürüyor.

Huddersfield’dan ayrılacak olan Zanka için de transfer görüşmeleri devam ediyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre 29 yaşındaki oyuncu için kulüpler her konuda anlaşmaya vardı ve Zanka yeni sezonda Sarı- Lacivertli formayı giyecek.

KOLAROV ARTIK ŞART

İsmail Köybaşı'nın ayrılmasının ardından Hasan Ali Kaldırım, sol bekte alternatifsiz kaldı. Ersun Yanal, hazırlık maçlarında Abdulcebrail Akbulut’a şans verdi. Ancak Bayern Münih karşısında sakatlanan Hasan Ali’nin yerine Dirar’ı oynatarak, genç sol bekin performansından memnun olmadığını gösterdi.

Fenerbahçe için bu bölgeye transfer yapılması şart gibi görünüyor. Sarı-Lacivertliler, uzun süredir peşinde olduğu Aleksandar Kolarov’u bitirmek adına yeniden harekete geçecek. Oyuncuyla anlaşan Fenerbahçe’nin, Roma’nın istediği 3 milyon Euro’yu vererek süreci daha fazla uzatmaması bekleniyor.

VE TARAFTARI COŞTURACAK İSİM: BEN ARFA

Yıllardır adı Türk takımlarıyla anılan Hatem Ben Arfa, gelmeye ilk kez bu kadar yakın. Bonservisi elinde olan Fransız yıldız için Damien Comolli uzun süredir bastırıyordu. Başkan Ali Koç ve Ersun Yanal, tecrübeli futbolcunun alınmasına onay verdi. Comolli, çocukluğundan beri tanıdığı Ben Arfa’nın işini bitirmek için harekete geçti. Kanatlarda, forvette ve forvet arkasında görev yapabilen 32 yaşındaki oyuncu, Ersun Yanal için joker olacak. Yönetim için ise böyle bir yıldızı bedavaya alabilmek, hem taraftarlar arasında yeni bir heyecan yaratmak hem de takıma hava getirmek açısından önemli bir avantaj...

ORTA SAHA ÇIKMAZI

En çok adayın olduğu bölge. Önce her konuda anlaşılan, ardından vazgeçilen Ljubomir Fejsa yine gündeme geldi. Luiz Gustavo için Marsilya bir türlü 5 milyon Euro’ya düşmüyor. Bu nedenle şimdilik Brezilyalı geri planda kaldı. Yann M’Vila için ise pazarlıklar devam ediyor. Bu 3 futbolcunun dışında Tottenham forması giyen Victor Wanyama da listede bulunuyor. Wanyama için de İngiliz ekibiyle temaslar sürüyor. Ersun Yanal, ise Mahmut Tekdemir ısrarından vazgeçmiyor. Yanal, orta sahanın yanı sıra stoperde de görev yapabilen milli futbolcuyu kadrosunda görmeyi çok istiyor.

FORVET İÇİN ACELE YOK

Sarı-Lacivertliler, forvet hattını güçlendirmeye kararlı. Ancak Vedat Muriç ve Max Kruse nedeniyle bu bölgeye yapılacak transfer için aceleci davranmayacağı öğrenildi. Yönetim, yeni golcüyü transferin döneminin son günlerine bile bırakabilir. Benteke girişimlerinden sonuç çıkmadı. Belçikalı forvet, bu sezonu Crystal Palace’ta geçirip bonservisini eline aldıktan sonra transfer yapmaya kararlı. Bas Dost için Sporting’in kapıyı 20 milyon Euro’dan açması başından bu işi ikmansız hale sokuyor. Atletico’dan ayrılacak olan Kalinic, bonservisi elinde olan Welbeck ve Chelsea’nin gözden çıkarttığı Batshuayi diğer adaylar.