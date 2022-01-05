Milliyet yazarı Attila Gökçe, köşe yazısında Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe'de uyuşmuş duyguları harekete geçirebilecek donanıma sahip olduğunu söyledi. Gökçe'nin yazısı şöyle:

Bu ülkenin talihsiz garipliklerinden biri de Fenerbahçe’nin Yılmaz Vural dururken, onca bildik şöhreti papatya falıyla İstanbul’a getirme gayretidir. Vural’ın akademik formasyonu, kariyeri, sosyal hayattaki sempatisi, karizması, Fenerbahçe’de uyuşmuş duyguları yeniden hayata geçirebilir. Üstelik o geniş ve yönetilmesi zor kadro ile de arkadaşlık kurabilir Yılmaz Vural. Fenerbahçe böyle radikal bir kararı alabilir mi? Bilmem. Ben vicdanımdaki notları yazdım.

Yılmaz Vural ise önceki hafta yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'yi çok istiyorum. Göreve gelirsek kimseyi mahcup etmeyiz. Ali Bey'e ortak çevremizle ulaştım ama ikna edebilirler mi bilmiyorum" demişti.