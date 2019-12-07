Lal Dedeoğlu geçen kış Etiler’deki Fenix’in işletmecisi ve yeni yüzü olmuştu. Lal’in gelişiyle mekan müthiş yükselişe geçti ve eski popülaritesine geri döndü. Lal geçen cumartesi saat 16.30 ile 19.30 arası akşamüstü partisi yaptı. Mekanı hıncahınç dolduran cemiyet hayatının orta yaş ünlüleri DJ. Menderes Utku, Hakan Özkul ve Engin Yelkenci’nin müziğiyle doyasıya eğlendi. Bu parti yaza kadar her cumartesi tekrarlanacak.

Tasarımlarımız çok uçuk

Bennu Gerede ile Koray Erkaya’nın ikiz oğulları Dilan ile Daren ‘Diablo 34’ adında bir erkek giyim ve aksesuar markası yarattı. Çok iddialı olan bu kıyafetlerin modellerini çizen ikizlerden Dilan’a “Bu kıyafetler nerelerde satılacak?” diye sordum. Dilan “Modellerimiz Türkiye için çok iddialı. Bunu giymeye kaç kişi cesaret eder bilemiyorum. Tasarımlarımız önce yurt dışında satılacak. Akıl hocamız anneannemiz Canan Gerede. Bize yol haritası çiziyor. Biz de o doğrultuda yol alıyoruz” dedi.

Karaköy'de beş yeni mekan

İstanbul eğlence hayatının en başarılı işletmecilerinden Emre Ergani, Kuruçeşme Les Ottomans Hotel içindeki Park Şamdan&The Bar’daki ortaklığını bitirdi. Emre bu ay Karaköy’de hizmete girecek olan JW Marriott İstanbul Bosphorus Otel içinde restoran, bar ve kulüp olmak üzere beş farklı mekan açıyor. Ergani mekanlarını yılbaşı arifesine yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor.

Yaza doyamayıp Miami'ye gittiler

Ozan Doğulu şarkıcı sevgilisi Hera ile geçen hafta baş başa Miami’ye tatile gitti. Sevgililer orada yaşayan arkadaşlarıyla Orlando’daki Üniversal Stüdyoları ve Disneyland’e gidip çocuklar gibi eğlendi. Ozan, Disneyland’den kızları Arya, Lila ve Elya’ya iki valiz dolusu yılbaşı hediyesi aldı. Geçen çarşamba gecesi Miami Design District’teki ünü restoran Mandolin’de konuk DJ. olarak müzik yapan Ozan ile sevgilisi tatile bir süre Miami’de devam edecek.