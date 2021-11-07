Türkiye Fenomen bakkal dehşet saçtı! Eşi yaralı, yanındaki kişi öldü...

Fenomen bakkal dehşet saçtı! Eşi yaralı, yanındaki kişi öldü...

Türkiye

Fenomen bakkal dehşet saçtı! Eşi yaralı, yanındaki kişi öldü...

İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı mahallesinde, eşi Gülümser Sönmez’i aynı bölgede otel işleten Burak Işık ile konuşurken gören marketçi Cafer Sönmez, kıskançlık krizine girerek tüfeğine sarıldı. Öfkeli kocanın kurşun yağdırdığı Işık öldü, karısı ise ağır yaralandı. Öte yandan Cafer Sönmez 4 yıl önce, adres soranlardan bıkıp, işlettiği marketin önüne yön tabelaları yerleştirmiş ve bulduğu bu çözüm sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılınca fenomen haline gelmişti.

07 Kasım 2021, Pazar 12:58 Son Güncelleme:
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İzmir'in Çeşme ilçesinde market işleten Cafer Sönmez (48), kıskançlık krizine girip, evinin bahçesinde birlikte gördüğü eşi G.S. (42) ile otel işletmecisi Burak Işık'ı (41) pompalı tüfekle vurdu. Burak Işık yaşamını yitirirken G.S. ise hastanede tedaviye alındı.

Alaçatı Mahallesi'nde market işleten Cafer Sönmez, dün saat 23.00 sıralarında, iş yerini kapatıp, evine döndü. İddiaya göre, iki çocuğunun annesi G.S.'yi bahçede, marketinin yanında otel işleten Burak Işık ile görüp, kıskançlık krizine girdi. Pompalı tüfeğini alan Cafer Sönmez, eşine ve Burak Işık'a peş peşe ateş etti. G.S. ve Burak Işık, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çeşme Alper Çizgekanat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Burak Işık, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan G.S.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis olayın ardından Cafer Sönmez'i gözaltına aldı. 

İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Burak Işık'ın, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi. Çeşme'de otel işleten Burak Işık'ın aynı zamanda kokoreç tezgahı bulunduğu da öğrenildi.

ÇOK ADRES SORUNCA DÜKKANININ ÖNÜNE YÖN TABELASI YERLEŞTİRMİŞTİ

Cafer Sönmez, 4 yıl önce, adres soranlardan bıkıp, işlettiği marketin önüne yön tabelaları yerleştirmiş ve bulduğu bu çözüm sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılmıştı.

Cafer Sönmezi'in polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kadir ÖZEN/DHA

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