Yıllar önce çektiği işaret dili videolarıyla tanınan ve sonrasında yaptığı çeşitli paylaşımlarla adından söz ettiren fenomen Büşra Nur Çalar, aylar önce yaptığı bebek mevlidiyle Twitter'da trendler listesine girdi.

Bir dönem doğacak bebeği için hazırladığı bebek odasıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni ve YouTuber Büşra Nur Çalar, bu sefer de daha önceden yaptığı mevlid ile gündeme geldi.

Büşra Nur Çalar'ın geçen sene doğan kızına tek taş yüzük takıp bunu Instagram'da paylaşması da en çok paylaşım yapılarak yorum alan bir diğer konu oldu.

Büşra Nur Çalar kimdir?

Büşra Nur Çalar, 1994 yılında İzmir'de doğdu. 25 yaşında. Instagram fenomeni ve girişimci olan Büşra Nur'un babası Sivas'lı. 2017 yılında Mavi Marmara gemisi şehitlerinden olan Uğur Söylemez'in oğlu Ahmet Emin Söylemez ile evlendi.

Hem çektiği videolar hem işaret dili videolarıyla fenomen haline gelen Büşra Nur, Suriye, Ürdün ve Lübnan'da da yaşadı. Turizm Otel işletme mezunu. Büşra Nur aynı zamanda Hint kınacısı olarak da tanınıyor. Sosyal medyada İzmir Henna adlı bir sayfa açmış ardından bu ismin patentini almıştır.



