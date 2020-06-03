2015 yılında evlenip, çektikleri içerikler ve aile fotoğraflarıyla ünlenen, ayrıca bir tv kanalında katıldıkları yarışma sonrası dikkatleri üzerine çeke Tolunay ve İleyda çifti, corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok insanın zor durumda kaldığını belirterek, "Buna karşın, bazı insanların herhangi bir sosyal ya da maddi geliri yok ve corona virüs salgın en fazla bu kesimde bulunan kişileri olumsuz olarak etkiledi. İlla ki duymuşsunuzdur ki bu salgın hastalık sürecinde bazı ünlü kişiler ve isimler kendilerini sevenlere ve takip edenlere bir takım yardımlarda bulunmuşlardır.

Bu yardımları bazıları corona virüsten korunabilmeleri amacıyla hijyen ve dezenfektan malzemeleri göndererek yapmıştır, bazıları erzak tarzı çay, şeker, tuz, pirinç, un göndererek yapmıştır, bazıları ise maddi yardımda bulunarak cömertliğini göstermiştir. Bizler de sosyal medyada bir farkındalık oluşturmak istedik.

"İnternetin önemini bir kez daha iyi anladık"

Ama asıl önemli olan, insanların gazete almadığı, evinden bile korkarak dışarı çıktığı bu süreçte, internetin önemini bir kez daha iyi anladık. Sanatçılar sosyal medya hesaplarından konserler verir oldu. Yazılı mecralar dijitale dönme kararı almaya başladı. Hiç sosyal medya kullanmayan kişiler, gündemi takip etmek adına internet dünyasına giriş sağladı.

Burada işte en büyük sorumluluk bize düşüyor, çünkü bizler sosyal medyayı yıllardır çok aktif kullanıyoruz. Amaç sadece yardım etmek değil, doğru kullanım, vandalizm tarzındaki girişimleri de önleyici uyarılar ve alışkanları başlatmamız kesinlikle şarttır” dedi.