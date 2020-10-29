Fenomen çocuklar yiyor, 1 milyar kişi onları izliyor!

Gıda ve meşrubat şirketleri, ürünlerini genç insanlara pazarlamak için yılda 1.8 milyar ABD doları harcıyor. Televizyon reklamcılığı, gıda pazarlamada önemli bir kaynak olsa da; şirketler, müşterilerin artan sosyal medya kullanımına cevap olarak internet reklamlarını da önemli ölçüde artırdı.

NYÜ Küresel Halk Sağlığı Fakültesi’nde halk sağlığı beslenmesi yardımcı profesörü ve NYÜ Langone Nüfus Sağlığı Bölümü’nde yardımcı profesör olan Marie Bragg, şöyle söylüyor: “Çocuklar zaten her yıl televizyonda binlerce yiyecek reklamı görüyor. Bunların üstüne o YouTube videoları da eklenince, ebeveynlerin ve çocukların sağlıklı şekilde beslenmeye devam etmesi çok daha zor hale geliyor. Sağlıklı beslenmekten vazgeçirmek yerine bunu destekleyen dijital bir medya ortamına ihtiyacımız var.”

Ebevynlerin yüzde 80'i buna izin veriyor

Dünyada en çok ziyaret edilen ikinci internet sitesi olan YouTube, aynı zamanda eğlence arayan çocuklar için popüler bir uğrak yeri. 12 yaşından küçük çocukları olan ebeveynlerin yüzde 80’inden fazlası, çocuklarının YouTube izlemesine izin veriyor. Yüzde 35’i ise çocuklarının düzenli olarak YouTube seyrettiğini bildiriyor.

“YouTube’un cazibesi, 2020 yılında özellikle kuvvetli olabilir çünkü pek çok ebeveyn uzaktan çalışıyor ve COVID-19 sebebiyle evde küçük çocuk bakmanın zorluklarıyla mücadele ediyor” diyor çalışmanın kıdemli yazarı Bragg.

Küçük çocukların izlemesi için video bulurken, milyonlarca ebeveyn “çocuk fenomenlerinin” videolarına veya ebeveynleri kendilerini bilim deneyleri gibi faaliyetler yaparken, oyuncaklar ile oynarken veya doğum günlerini kutlarken kayda alan çocukların videolarına yöneliyor. Bu YouTube videolarının artan şöhreti, şirketlerin de dikkatini çekiyor. Bu şirketler, ürünlerini videolardan önce veya videonun içerisinde tanıtmak için reklam veriyor veya sponsor oluyorlar. Aslında son iki yıldır en çok para kazanan YouTube fenomeni, geçen sene 26 milyon dolar kazanmış 8 yaşındaki bir çocuk.

“Ebeveynler, gıda şirketlerinin çocuk fenomenlerine sık sık para ödediğini ve videolarında kendi sağlıksız yiyecek ve içeceklerinin reklamını yaptırdıklarını fark etmeyebilir. Bizim çalışmamız, çocuk fenomenlerinin YouTube videolarında abur cubur ürün yerleştirmenin ne kadar görüldüğünü belirleyen ilk araştırma.”

Bragg ve meslektaşları, yaşları 3 ila 14 arasında değişen geçen yılın en ünlü beş çocuk fenomenini belirlemiş ve en çok izlenen videolarını analiz etmişler. 418 videoyu inceleyen araştırmacılar, videoların yaklaşık yarısında (yüzde 42,8) yiyecek ve içeceklerin öne çıkarıldığını bulmuşlar. Gösterilen ürünlerin yüzde 90’ından fazlası, sağlıksız markalı yiyecek, içecek veya fast food oyuncaklarıymış. En çok sergilenen abur cubur fast food olurken, bunu şeker ve gazlı içecek takip ediyor. Çok az videoda (yüzde 4) hot dog gibi sağlıksız ve markasız yiyecekler, meyve gibi sağlıklı ve markasız yiyecekler (yüzde 3) ve yoğurt markaları gibi sağlıklı markalı yiyecekler (yüzde 2) öne çıkarılmış.

Abur cubur ürün yerleştirmelerinin yapıldığı videolar, 1 milyar defadan fazla izlenmiş; bu rakam, gıda ve meşrubat şirketleri yönünden çarpıcı derecede yüksek bir rakam...

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