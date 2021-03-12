Zuhal Topal'ın olay evlilik adaylarından olan ve bir dönem Birkan ile yatak görüntüleri çıkan Sevgi Akiska ile yine ünlü gelin adayı olarak tanınan Hanife Gürdal bir araya geldi.

Kocasıyla bir küsüp bir barışan ve başörtüsünü çıkardıktan sonra verdiği pozlarla zaman zaman tepki çeken Hanife ve Sevgi Akiska Tiktok videosu çekti.

İkilinin bu halleri olay olurken Sevgi Akiska'nın değişimi de gözlerden kaçmadı.

İşte gündeme sık sık gelen iki gelin adayının eski halleri:

Hanife Gürdal

Sevgi Akıska



