Moda Fenomen modası: En çok tercih edilen ürünler

Fenomen modası: En çok tercih edilen ürünler

Moda

Fenomen modası: En çok tercih edilen ürünler

Londra merkezli arama platformu Lyst, en popüler lüks moda markalarını ve ürünlerini açıkladı. Sonuca göre Gucci, Nike ve Dior'u geride bıraktı. Özellikle The North Face x Gucci GG kanvas bomber ceket, şu an dünyanın en popüler ürünü.

03 Mayıs 2021, Pazartesi 09:39 Son Güncelleme:
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Londra merkezli küresel moda araştırma platformu Lyst, yılın en çok arzulanan lüks moda ürünlerini sıraladı. Buna göre trend ürünlerin yükselmesinde, Kylie Jenner, Hailey Bieber, Justin Bieber gibi ünlüler ve sosyal medya fenomenlerinin seçimleri etkili oluyor. Pandemide artan rahatlık ihtiyacı da modanın şekillenmesinde rol oynadı. İşte yılın ilk dört ayında en çok aratılan lüks kadın ve erkek ürünleri:

KADINLARIN RADARINDA

1. The North Face x Gucci GG bomber ceket. 2 bin 200 Euro

Fotoğraf: Gucci.com

2. İkinci el Hermes Kelly çanta. 15 ila 90 bin Euro

3. Bottega Veneta Lug postal. 850 Euro

4. Prada 2005 model çanta. 1200 Euro

5. The Attico Devon model terlikler. 590 Euro

Kylie Jenner ve Hailey Bieber Attico terlikleri ile.

ERKEKLERİN RADARINDA

1. Adidas YEEZY 450 ayakkabı. 437 Euro

2. Moncler Gui yelek. 563 Euro

3. Prada logolu şapka. 411 Euro

4. Nike Dunk Low spor ayakkabı. 439 Euro

5. Arc’teryx Beta AR ceket. 499 Euro


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