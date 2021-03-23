Bilim & Teknoloji Fenomen olan kadın motorcu, 50 yaşındaki bir erkek çıktı

Fenomen olan kadın motorcu, 50 yaşındaki bir erkek çıktı

Bilim & Teknoloji

Fenomen olan kadın motorcu, 50 yaşındaki bir erkek çıktı

Japonya’da viral kadın motorcunun 50 yaşındaki bir erkek olduğu ortaya çıktı. Twitter’da ‘azusagakuyuki’ adlı kullanıcı, yarış motosikletiyle verdiği pozlarla 20 bini aşkın takipçiye ulaşmıştı.

23 Mart 2021, Salı 09:39 Son Güncelleme:
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Viral olmasına rağmen motorcunun kimliği hâlâ gizemini koruyordu. Ancak 11 Şubat’ta motorcunun paylaştığı fotoğraftaki bir detay dikkat çekti. Motosikletin arkadan çekildiği fotoğraf iyice yakınlaştırıldığında, aracın aynasında fotoğrafı çeken kişinin yansıması görünüyordu ve bu kişi orta yaşlı bir erkekti.

Japonya’daki bir magazin programı olayın peşini bırakmadı. Program sunucusu, canlı yayında sürücüyü takip ederek yanına yaklaşıp kaskını çıkarmasını istedi. Sürücünün kaskını çıkarmasıyla programdaki herkes şaşkına döndü. Adının Zonggu olduğu öğrenilen motorcu, FaceApp adlı fotoğraf düzenleme ve yüz değiştirme programı kullandığını söyledi.

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