Fenomen olan kadın motorcu, 50 yaşındaki bir erkek çıktı

Viral olmasına rağmen motorcunun kimliği hâlâ gizemini koruyordu. Ancak 11 Şubat’ta motorcunun paylaştığı fotoğraftaki bir detay dikkat çekti. Motosikletin arkadan çekildiği fotoğraf iyice yakınlaştırıldığında, aracın aynasında fotoğrafı çeken kişinin yansıması görünüyordu ve bu kişi orta yaşlı bir erkekti.

Japonya’daki bir magazin programı olayın peşini bırakmadı. Program sunucusu, canlı yayında sürücüyü takip ederek yanına yaklaşıp kaskını çıkarmasını istedi. Sürücünün kaskını çıkarmasıyla programdaki herkes şaşkına döndü. Adının Zonggu olduğu öğrenilen motorcu, FaceApp adlı fotoğraf düzenleme ve yüz değiştirme programı kullandığını söyledi.