Fenomen olma formülü

Araştırmalara göre pandemi sürecinde Google’da ‘fenomen olmanın yolları’nı araştıran kişi sayısı ayda 22 bine çıktı. Çünkü sosyal medya yıldızı olmak aynı zamanda yüksek gelirli bir meslek sahibi olmak anlamına geliyor. En çok bakım ürünleri, vitaminler ve giyim markalarıyla yapılan işbirlikleri para kazandırıyor. İngiltere’de sosyal medya danışmanlığı veren Lickd şirketi, para kazandıran fenomenliğin formülünü çıkardı. Instagram’da para kazanmak için en az 5 bin takipçi şart.

YILDA 50 BİN DOLAR

TikTok’ta 10 bin takipçi ve son bir ayda 10 bin izlenme, YouTube’da ise bin abone ve son 12 ayda 4 bin saat izlenme gerekiyor. İşte yılda 50 bin dolar gelir sağlamak için gereken şartlar:

INSTAGRAM: En az 5 bin takipçi ve yılda her biri 350 dolarlık 154 sponsorlu içerik.

YOUTUBE: Bin abone ve yılda 11 milyon 961 bin 722 izlenme. Her bin izlenme, 4.18 dolar değerinde.

TİKTOK: 10 bin takipçi ve yıllık 135 milyon 135 bin 135 izlenme. Her bin izlenme, 0.4 dolar değerinde.