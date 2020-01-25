Fenomen simitçi Ahmet Yaşin'in Sivasspor buluşması! Demir Grup Sivasspor taraftarı fenomen simitçi Ahmet Yaşin, Sivassporlu futbolcularla buluştu. Beşiktaş galibiyetini kutlarken amatör videoya yansıyan yöresel şiveyle 'Sabaha kadar buradayız' sözleri ile sosyal medyanın gündemine düşen Ahmet Yaşin, antrenmana gelerek futbolcularla buluştu.Simitçi Ahmet futbolcularla birlikte büyük ilgi çeken 'Sabaha kadar buradayız' sözlerini tekrarladı. Bu buluşması renkli görüntülere sahne oldu.