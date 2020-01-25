Fenomen simitçi Ahmet Yaşin'in Sivasspor buluşması!
Demir Grup Sivasspor taraftarı fenomen simitçi Ahmet Yaşin, Sivassporlu futbolcularla buluştu. Beşiktaş galibiyetini kutlarken amatör videoya yansıyan yöresel şiveyle 'Sabaha kadar buradayız' sözleri ile sosyal medyanın gündemine düşen Ahmet Yaşin, antrenmana gelerek futbolcularla buluştu.Simitçi Ahmet futbolcularla birlikte büyük ilgi çeken 'Sabaha kadar buradayız' sözlerini tekrarladı. Bu buluşması renkli görüntülere sahne oldu.
Beşiktaş galibiyetini kutlarken amatör videoya yansıyan yöresel şiveyle ' Sabaha kadar buradayız ' sözleri ile sosyal medyanın gündemine düşen Demir Grup Sivasspor taraftarı Ahmet Yaşin , antrenmana gelerek futbolcularla buluştu. Kulüp Asbaşkanı Faruk Taşseten tarafından antrenmana getirilen Ahmet Yaşin'in futbolcularla buluşması renkli görüntülere sahne oldu. Simitçi Ahmet futbolcularla birlikte büyük ilgi çeken 'Sabaha kadar buradayız' sözlerini tekrarladı.
Bu haberi de okudularMuriç için harekete geçtiler! İlk temas kuruldu