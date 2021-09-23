ABD’de sevgilisi Brian Laundrie (23) ile çıktığı karavan tatilinde kaybolan Gabby Petito’nun (22), cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cesedi pazar günü bulunan Gabby’nin katil zanlısı olarak sevgilisi Brian aranıyor. Brian, geziden tek başına dönmüş, polise ifade vermeyi reddetmişti. Brian, 14 Eylül’den bu yana ortada yok. ABD kamuoyu, polis ve Federal Soruşturma Bürosu’nu (FBI) ‘Geliyorum’ diyen bir cinayete göz yummak ve katilin kaçmasına izin vermekle suçluyor. Çünkü Gabby ve Brian’ın şiddetli kavgasına 12 Ağustos’ta polis ihbar sonucu müdahale etmiş, ancak geziye devam etmelerine izin vermişti. Kayıp Gabby için sosyal medya fenomenleri 10 Eylül’den itibaren harekete geçti.

YAYINLAR REKOR KIRIYOR

Fenomenler, Gabby’ye dair tüm ipuçlarını anbean paylaştı. Görgü tanıklarının devreye girmesini sağladılar. Nitekim Gabby’nin cesedi de YouTube fenomeni bir çiftin çektiği videonun FBI’a ulaştırılması sayesinde bulundu. Salı günü itibarıyla TikTok’ta Gabby hakkındaki videolar 650 milyon izlenmeye ulaşmıştı.

Spotify’da Gabby’den bahseden podcast en çok dinlenen beşinci, Apple’da ise birinci yayın oldu. İletişim uzmanları, “Fenomenlerin bazısı etkileşim amacıyla bazısı da gerçekten yeni dünya gazeteciliği yaparak bu olayın aydınlatılmasına yardım etti. FBI’ın ıskaladığı ipuçlarını onlar birleştirdi” dedi.