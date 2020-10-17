İngiltere’deki Instagram platformunu yöneten Facebook İrlanda, binlerce takipçisi olan ve şirketlerden ürünlerini tanıtarak büyük meblağlar kazanan kişilere yönelik yeni bir karar aldı.

İngiltere'nin Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) tarafından yapılan açıklamaya göre Instgram fenomenlerinin paylaştıkları video ve fotoğraflarda gizli reklamlara son vermek için önlem almayı taahhüt etti.

Değişiklikleri 'çok önemli' olarak tanımlayan CMA'ya göre fenomenlerin ürünleri açıkça reklam olduğunu belirtmeden tanıtmaları ciddi anlamda zorlaştırılacak.

Sosyal medya fenomenleri artık bir ürün veya hizmete tanıtım yapmadan herhangi bir teşvik ya da para alıp almadığını belirtmek zorunda.

Instagram ayrıca, kullanıcıların açık bir şekilde bir gönderinin reklam içerip içermediğini belirtmediği durumları tespit etmek için de teknolojiye başvuracak. Teknolojinin ne olduğu ya da nasıl çalışacağıyla ilgili detay belirtilmedi.