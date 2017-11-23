Fenty Puma by Rihanna Harvey Nichols’da satışa sunulacak.

Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği işbirliği Fenty Puma By Rihanna, Harvey Nichols mağazalarında satışa sunulacak.Rihanna'nın okula dönüş ilhamıyla hazırladığı parçalar cinsiyet kavramını yerle bir ederek yaratıcı bir koleksiyon sunuyor.Fenty markası kreatif direktörü Rihanna: “Öğrenciyken hep canımın istediği gibi giyinmek isterdim, fakat Barbados’taki okullarda üniforma giymek zorunluydu. Dolayısıyla ‘Okula Dönüş’ temalı bu koleksiyonu hazırlarken çok keyif aldım.'' diyor.