Feraye Tanyolaç ile oğlu market alışverişinde

Market alışverişine çıktığını söyleyen Feraye Tanyolaç, “Yanlış bir şey yazmayın. Market ev arası yürüyoruz. Kaya’nın rahatsızlığı var, biliyorsunuz” diye konuştu.

'Bana karışmayın'

Geçtiğimiz hafta da Kaya Çilingiroğlu, Feraya Tanyolaç'tan olan oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ile Bebek sahilde maskesiz bir şekilde yürüyüş yaparken objektiflere yansımıştı.

Kaya Çilingiroğlu, gazetecilere sert çıkarak, "Fazla yaklaşmayın, mesafeyi koruyun" dedi. Gazetecilerden, "Bizim maskemiz var ve mesafeyi koruyoruz. Sizin maskeniz yok" karşılını vermesi üzerine Çilingiroğlu, "Siz bana karışmayın" demişti.

Oğlu mezun oldu

Öte yandan Feraye Tanyolaç, geçtiğimiz haziran ayında oğlu Kaya Çilingiroğlu'nun mezun olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Oğlunun mezuniyet fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Tanyolaç, "Canım oğlum yolun açık, şansın bol olsun" notunu düşmüştü.



