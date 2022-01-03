Futbol Ferdi Kadıoğlu'da iş resmiyete dökülüyor: Hamit Altıntop açıkladı

Ferdi Kadıoğlu'da iş resmiyete dökülüyor: Hamit Altıntop açıkladı

Futbol

Ferdi Kadıoğlu'da iş resmiyete dökülüyor: Hamit Altıntop açıkladı

Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanma kararı aldığı öne sürülmüştü. İddialar doğru çıktı. Hamit Altıntop konuyla ilgili konuştu.

03 Ocak 2022, Pazartesi 15:33 Son Güncelleme:
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NTV Spor'a açıklama yapan Türkiye Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Ferdi Kadıoğlu için şunları söyledi:

Ferdi Kadıoğlu bizi aradı ve milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını açıkladı. Mutlu olduk.

Ferdi, mart ayında resmen Türk milli oyuncu olacak.


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