Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası göreve gelen teknik direktör İsmail Kartal da kötü gidişata çare bulamadı. Süper Lig'de yarışta geride kalan ve Türkiye Kupası'nda elenen Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'ne de kötü başladı.

Slavia Prag'a 3-2 yenilen Fenerbahçe'de turu zora sokarken taraftarın takıma ve yönetime büyük tepkisi vardı. Maçın en çok alkış alan ismi ise Ferdi Kadıoğlu oldu. Oynadığı futbolla göz dolduran Ferdi, birçok farklı bölgede oynamasına karşın elinden geleni yapmaya çalıştığını aktardı.

FERDİ KADIOĞLU 'HAYIR' CEVABI VERMEDİ

Fenerbahçe'de Slavia Prag maçının yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na maçın ardından, "Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım diyebilir misin" sorusuna da cevap verdi.

Ferdi, "Menajerim Fenerbahçe ile olan görüşmeleri ilerletiyor. Sezon sonuna dek Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. Menajerimin ve kulübün gerekli açıklamayı yapmasını bekleyeceğim." dedi.

Son dönemlerde futbolculardan alışık olduğumuz cevapların aksine net bir açıklama yapmaktan kaçınan Ferdi Kadıoğlu'nun cevabı sosyal medyada da epey konuşuldu.

TRABZONSPOR'UN DA İLGİSİ VAR

Ferdi Kadıoğlu ile ilgilenen kulüplerden birinin de Trabzonspor olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe, oyuncuya yaptığı ilk teklifte uzalaşma sağlayamamıştı. Tarafların önümüzdeki günlerde yine bir araya gelmesi bekleniyor.

KİLİDİ AÇTI

Slavia Prag maçında 1 gol 1 asistle sahanın yıldızı olan Ferdi, performansıyla tam not aldı. Son zamanlarda ezeli rakiplerle görüştüğü, özellikle Trabzonspor'a gideceği konuşulan Ferdi'ye maçın ardından transfer sorusu yöneltildi.

GOL FERDİ'DEN, ASİST ARDA GÜLER'DEN

Fenerbahçe'nin ikinci yarıda oyuna dahil olan genç oyuncusu Arda Güler de alkışlarla desteklendi. Arda Güler, Antalyaspor maçının ardından ikinci asistini de Slavia Prag müsabakasında yaptı.

Genç oyuncu Slavia Prag maçında da 75. dakikada oyuna girdi ve Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golün asistini gerçekleştirdi. Arda Güler, resmi maçlarda toplam 67 dakika forma giyerken, 2 asistlik bir performans sergiledi.







