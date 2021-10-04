Futbol Ferdi Kadıoğlu'nun babasından TFF'ye mesaj var!

Ferdi Kadıoğlu'nun babasından TFF'ye mesaj var!

Futbol

Ferdi Kadıoğlu'nun babasından TFF'ye mesaj var!

Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihi konusundaki belirsizlik ve tartışma alevlenmeye başladı. Teknik direktör Stefan Kuntz'un açıklamalarının ardından Ferdi'nin babası Feyzullah Kadıoğlu'dan TFF'ye kimlikli mesaj geldi.

04 Ekim 2021, Pazartesi 12:50 Son Güncelleme:
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Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu'dan TFF'ye mesaj! Oğlunun TC kimliğini paylaşan baba Kadıoğlu, "Ferdi'nin TC kimlik kartı. Gerisini size bırakıyorum TFF" dedi.

Teknik direktör Kuntz, "Ferdi Kadıoğlu'nun hangi milli takımı seçeceğine karar vermesi gerekiyor. Daha sonrasında kendisinin Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması lazım" demişti.

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