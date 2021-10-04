Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu'dan TFF'ye mesaj! Oğlunun TC kimliğini paylaşan baba Kadıoğlu, "Ferdi'nin TC kimlik kartı. Gerisini size bırakıyorum TFF" dedi.

Teknik direktör Kuntz, "Ferdi Kadıoğlu'nun hangi milli takımı seçeceğine karar vermesi gerekiyor. Daha sonrasında kendisinin Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması lazım" demişti.



