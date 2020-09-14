Ferdi kaza sigortası nedir? Genel şartları nelerdir?

Günlük yaşamdaki olası kazalara karşı kişiyi maddi ve manevi olarak koruyan bir birikim sistemi olan ferdi kaza sigortası, zor gün parası olarak adlandırılabilir. Çalışan her insanın sağlık ve emeklilik teminatlarının olması zorunludur. Ferdi kaza sigortası da sigorta kapsamında ekstra olarak seçilebilen ve sigortanın kapsamını genişleten bir seçenektir.

Ferdi kaza sigortası nedir?

Sigortalı kişi için kanunlarda belirtilen durumların dışında kalan ve istisnai riskler sonucu karşılaşılan kayıplar, ferdi kaza sigortası ile karşılanır. Sigortalı kişinin kendi iradesi dışında yaşayacağı kazalara karşı teminat yapılır.

Ferdi kaza sigortası neleri kapsar?

Kaza sonucu ölüm, sürekli sakatlık, gündelik tazminat ve tedavi durumlarında zararlar karşılanır. Temel poliçeler ölüm ve sürekli sakatlığı kapsarken, ferdi kaza sigortası gündelik tazminatlar ve tedavi durumlarını da kendi kapsamına alır.

Sigortalı kaza anında vefat ederse ya da kazaya bağlı olarak bir sene içerisinde vefat ederse yasal hak sahipleri ölüm tazminatı alabilir.

Poliçedeki miktarın tamamının ödenmesi için oluşması gereken şartlar şöyledir: