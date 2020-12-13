Magazin 'Ferdi Özbeğen 20. Sanat Yılı Şan Konseri' plağı yıllar sonra patladı!

'Ferdi Özbeğen 20. Sanat Yılı Şan Konseri' plağı yıllar sonra patladı!

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'Ferdi Özbeğen 20. Sanat Yılı Şan Konseri' plağı yıllar sonra patladı!

Usta sanatçı Ferdi Özbeğen, vefatından yıllar sonra bir ilke imza attı. Plak satışları yılda 2 bin adeti geçmezken, “Ferdi Özbeğen 20. Sanat Yılı Şan Konseri” plağı çıktığı gün iki bin adet satıldı.

13 Aralık 2020, Pazar 11:40 Son Güncelleme:
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Hürriyet'in haberine göre; 28 Ocak 2013’te vefat eden Ferdi Özbeğen’in şarkıları, yıllar sonra yeniden keşfedildi. Özbeğen’in 1983 yılında Şan Tiyatrosu’nda verdiği konserin görüntüleri internette popüler olunca, sanatçıyı genç kuşak da sevdi. Bu ilgi üzerine Yaşar Plakçılık, Özbeğen’in konser kaydını ‘long play’ formatında yayınladı.

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Bugünkü ilgi daha büyük

Firma, müzikseverlerin plağa gösterdiği ilgi üzerine şu açıklamayı yaptı:

“Yaşadığı süre içinde en yüksek tirajlı albümlere imza atan Ferdi Özbeğen, ölümünden sonra da bir ilke imza atmış oldu. Long play satışları yılda iki bin adeti geçmezken, ‘Ferdi Özbeğen 20. Sanat Yılı Long Play’ çıktığı ilk gün 2 bin adet satıldı. Diyebiliriz ki bugünkü ilgi ve sevgi, sanatçımızın yaşam süresi içinde görmüş olduğundan daha büyük.”


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