Kültür & Sanat Ferdi Özbeğen’in hayatı film oluyor

Ferdi Özbeğen’in hayatı film oluyor

Kültür & Sanat

Ferdi Özbeğen’in hayatı film oluyor

Filmde Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Nükhet Duru, Tanju Okan gibi isimleri de yeni nesil oyuncular canlandıracak.

25 Ocak 2021, Pazartesi 12:30 Son Güncelleme:
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Taverna müziğinin tanınan ismi Ferdi Özbeğen’in hayatı, vefatından 8 yıl sonra film oluyor. Özbeğen’i canlandıracak oyuncu için hem yurt içi hem de yurt dışında görüşmeler devam ediyor.

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Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre yapımcılığını Fikret Bakıcın’ın üstlendiği, senaryosunu Ebru Yaşar Seçen’in yazdığı filmin çekimleri, haziran ayında başlayacak.

Proje için geniş bir cast çalışması da yapılacak. Bakıcın, yapımın detaylarını şöyle anlattı:

"Film için hazırlıklara başlayalı 15 gün oldu. Oyuncu kadrosu, çok önemli. Şu ana kadar Ferdi’ye yakın bir tip bulamadık. Yurtiçi ve yurtdışından oyuncularla görüşüyoruz."

Bakıcın, film için sanatçının yakın çevresinden gerekli izinlerin alındığını açıkladı:

"Manevi oğlu Hilmi Özbeğen ve yeğeni Hasan Tunay ile görüştük. Filme destek verdiler. Gerekli tüm izinler alınmış durumda. Belgesel tadında bir film olacak."

Yapımcı, Özbeğen’in sanat hayatında önemli yeri bulunan Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Nükhet Duru, Tanju Okan gibi isimleri de yeni nesil oyuncuların canlandıracağını söyledi.


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