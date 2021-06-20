Magazin Ferdi Tayfur “Çeşme”ye 35 bin TL istedi

Ferdi Tayfur “Çeşme”ye 35 bin TL istedi

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Ferdi Tayfur “Çeşme”ye 35 bin TL istedi

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur’un 40 yıl önceki yaptığı hit şarkılara yoğun talep var.

20 Haziran 2021, Pazar 14:16 Son Güncelleme:
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Ünlü sanatçı, 1975’te çıkardığı ve hâlâ dillerde olan “Çeşme” şarkısını okumak için kapısını çalanlardan 35 bin TL istiyor.

Geçen yıl böbrek nakli olan 75 yaşındaki sanatçı, bu süreçte bütün işlerini oğlu ve gelinine devretmişti. Şarkılarını okumak isteyen genç müzisyenler de artık telif hakları için oğlu ve geliniyle görüşüyor. İSMAİL BAYRAK/ HÜRRİYET

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