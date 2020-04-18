Türkiye Ferdi Tayfur, tedavisi için Antalya’ya davet edildi

Ferdi Tayfur, tedavisi için Antalya’ya davet edildi

Türkiye

Ferdi Tayfur, tedavisi için Antalya’ya davet edildi

Prof. Dr. Mustafa Ünal, diyalize girdiğini açıklayan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’u tedavisi için Antalya’ya davet etti.

18 Nisan 2020, Cumartesi 23:37 Son Güncelleme:
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Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, sosyal medya hesabından, Ferdi Tayfur’un, katıldığı bir programda diyalize girdiğini ve doktorların böbrek naklini önerdiğini söylediği haberi paylaştı. Prof. Dr. Ünal, "Şarkıları ve beyefendi kişiliğiyle gönlümüzde ayrı bir yeri olan Ferdi Tayfur’a geçmiş olsun diyorum. Dilerse kendisini Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezimizde misafir edip, gerekli tedaviyi uygulamaktan memnuniyet duyarız." ifadelerini kullandı.


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AA

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