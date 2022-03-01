Türkiye'de arabesk müzik denince akla gelen ve baba olarak tabir edilen üç isimden birisi olan Ferdi Tayfur, uzunca bir süredir ekrandan ve sahneden uzak bir hayat sürüyordu. Marmaris'te yaşayan sanatçının son hali, hayranları tarafından merak ediliyordu. O merakı, sanatçının menajeri Şirin Gözalıcı giderdi. 2010 yılında yüz felci geçiren 76 yaşındaki sanatçının son halini, menajeri Instagram hesabından paylaştı. Tayfur, almış olduğu kilolar ile dikkat çekti.