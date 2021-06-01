Magazin Ferhan Şensoy: Babam benimle gurur duyduğunu hiç söylemedi

Ferhan Şensoy: Babam benimle gurur duyduğunu hiç söylemedi

Magazin

Ferhan Şensoy: Babam benimle gurur duyduğunu hiç söylemedi

Usta sanatçı Ferhan Şensoy, merak edilen sorulara yanıt verdi. Ortaoyuncular ekibinin ve oyuncularının sorularını yanıtlayan Şensoy, babasıyla ilgili anekdotları anlatırken bir itirafta bulundu: Babam benimle gurur duyduğunu hiç söylemedi.

01 Haziran 2021, Salı 11:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tiyatro ve özel hayatı üzerine merak edilenleri yanıtlayan Ferhan Şensoy, “Bu kadar meşhur olmasaydım şunu daha rahat yapardım dediğiniz bir şey var mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Ortaoyuncular 1980 yılında ‘Şahları da Vururlar’ ile başladı, 5 yıl oynadık. Meşhur olmanın sıkıntılarını yazıyorum zaten kitaplarımda. Eskiden herkes cebinde fotoğraf makinesi taşımıyordu, imzalı resim istiyorlardı. Şimdi herkesin elinde bir cep telefonu, ‘selfie çekebilir miyiz?’ manyaklığı. Ben de Sait Faik gibi ismi bilinen cismi bilinmeyen bir yazar olmak isterdim.”

Dijital ortamda bir projesi olup olmadığı sorulan Şensoy, “Benim bu dijital şeylerle alakam yok. ‘Şahları da Vururlar’ı yeniden oynamak istiyorum, içimde ukde kaldı” dedi.

'YÜZÜME BİR KERE GÜLMEDİ'

Babası Yusuf Cemil Şensoy’un tiyatrocu olmasını istemediğini de anlatan Ferhan Şensoy, o günleri şöyle ifade etti:

“Babam tiyatrocu olmamı istemiyordu. Sürüneceğimi düşünüyordu. ‘Şahları da Vururlar’ın 3’üncü yılında izlemeye geldi annemle. Heyecandan ölmek üzereydi. Ben sahneye çıkınca babam suratıma hiç gülmedi. Ben yokken kahkahalar atıyor, ben çıkınca sus pus. Yıllar sonra bir akrabamıza şöyle demiş: ‘Ferhan çok büyük işler başardı, hiç tahmin edemediğim yerlere geldi, onunla gurur duyuyorum.’ Babam benimle gurur duyduğunu bana hiç söylemedi.”

'KAVUĞU DEVRETTİM HUZUR BULDUM'

Ferhan Şensoy, “Yazma ritüelleriniz neler” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Yazma ritüelim yok. Geceleri yazarım, sessizlikte yazarım. Kalabalık bir aileyken yazmak için odama çekilirdim, bazen otele giderdim. Sonra çocuklarım büyüdü, onlar da anlayışla karşıladılar bu durumu. Yazmak benim için yalnız bir serüven. Kavuk büyük bir sorumluluktu, Rasim’e (Öztekin) devrettim, o da Şevket’e devretti. Bu sorumluktan kurtulmak bana huzur oldu. Bundan sonra tek derdim dosyalarımı kitap eylemek ve ortaoyuncuların devamı...”


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
1 Haziran 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
İlişkimizin yeni bir şansı olabilir mi?
Mehmet Coşkundeniz
Yasemin Candemir
'Çalışan evde bile olsa ruh halinden şirketi sorumlu'
Yasemin Candemir
Suna Akyıldız
Reklamın böylesi
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
31 Mayıs haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Panik yapmayın! Sadece Merkür geriliyor
Öner Döşer
Şirin Sever
Sanat ve sergilerle normale dönüş
Şirin Sever
Funda Duru
Bedük: İstanbul'da yaşarken çabuk parladım, Londra beni dinginleştirdi
Funda Duru
Uğur Alkapar
Tatilde villa trendi
Uğur Alkapar
Gökçen Erdoğan
Aldatılan kadın ne yapmalı ne yapmamalı?
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Camdaki Kız'da o iş olmaz!
Elif Demirtaş Bilir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Naz Elmas ile Erol Özmandıracı evliliğinde kriz çıktı!