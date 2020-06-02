Kültür & Sanat Ferhan Şensoy: Emeğimin çalınmasına müsaade etmem

Ferhan Şensoy: Emeğimin çalınmasına müsaade etmem

Kültür & Sanat

Ferhan Şensoy: Emeğimin çalınmasına müsaade etmem

Usta oyuncu Ferhan Şensoy, kendisinden izinsiz YouTube’a yüklenen oyunları hakkında “Onayımı almadılar. Emeğimin çalınmasına asla müsaade etmem” açıklamasını yaptı.

02 Haziran 2020, Salı 10:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ferhan Şensoy’un kurduğu Ortaoyuncular’ın Spotify üzerinden yayınlanan 'Soru Cevap' podcast serisinde usta oyuncu, hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Şensoy, tiyatro oyunlarının YouTube’a kendisinden izinsiz yüklendiğini açıkladı: “YouTube’a yüklenen oyunlarım için elbette onayım alınmadı. Türkiye’de böyle bir âdet yok. Hayatımda kimsenin emeğini çalmadım, benimkinin de çalınmasına müsaade etmem.”

Kanada’nın vatandaşlık teklifini kabul etmedim

Şensoy, tiyatro eğitimi için Kanada’ya gittiği dönemde kendisine vatandaşlık teklif edildiğini de açıkladı: “Fransa’ya tiyatro öğrenmeye gittim. Orada kalmayı hiç düşünmedim. Kanadalı oyuncu Monique Mercure vesilesiyle Fransa’dan Kanada’nın Quebec şehrine yatay geçiş yaptım. Ödüllü bir yazar olduğum için orada vatandaşlık teklif ettiler; kabul etmedim. En başından beri Türkiye’de kendi tiyatromu yapmayı arzuladım.” Usta oyuncu ayrıca hayatında geçmişin yeri olmadığını da dile getirdi.

Ortaoyuncular başarımdır

Ferhan Şensoy, Ortaoyuncular’ın 1980 yılında “Şahları da Vururlar” oyunuyla ilk kez perde açtığını söyledi: “İnsanlar ara sıra ‘Pişman mısınız?’ diye sorarlar. Bir saniyesinden bile pişman değilim. Ortaoyuncular, en memnun olduğum başarımdır.”

İlgili Haberler
Van Gogh Müzesi’nden 4K videolarla sanal tur


İlgili Haberler
Ayşe Nazlı genç kız oldu!


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Bengisu Özkes
Amerika'da ırkçılık neden sona ermiyor?
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Artam Antik A.Ş‘den anlamlı bağış müzayedesi
Ayça Okay
Gizem Şeho
22 Mayıs İkizler burcunda Yeni Ay
Gizem Şeho
Gülüm Dağlı
Aşk 101: Çekirdeklik karantina dizisi
Gülüm Dağlı
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 12 burç için 12 film önerisi