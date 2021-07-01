Ferhan Şensoy hastaneye kaldırıldı

Türk tiyatrosuna önemli katkılar veren Ferhan Şensoy'la ilgili üzücü bir iddia ortaya atıldı. HaberTürk'ün haberine göre; Ferhan Şensoy'un iç kanama geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Bodrum'da bulunan Şensoy'un sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

FERHAN ŞENSOY KİMDİR?

Ferhan Şensoy, 26 Şubat 1951, Çarşamba, Samsun'da doğdu. Şensoy; Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı, şair ve Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu olarak karşımıza çıkıyor.Tek kişilik oyunu Ferhangi Şeyler, 1987 yılından beri aralıksız devam eden en tanınmış oyun olarak biliniyor. Birçok kesim tarafından Ferhangi Şeyler'in stand-up komedilerinin ilham kaynağı olduğu düşünülse de, kendisi bunu "Ferhangi Şeyler'den etkilenmiş olabilirler ama Ferhangi Şeyler bir stand up değildir." diyerek açıklamıştı. Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralmış ve Rasim Öztekin'e devretmişti.