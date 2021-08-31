Ferhan Şensoy, sadece tiyatro alanında değiş, roman, deneme günlük, senaryo ve şiir gibi sanatın pek çok dalı ile ilgilenen ve dönemin en üretken isimleri arasında yer alıyordu. Ferhan Şensoy’un Ferhangi Şeyler oyunu ise 1987 yılından bu yana aralıksız devam ediyordu…

FERHAN ŞENSOY KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

70 yaşındaki Ferhan Şensoy, bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyordu.

İstanbul Tıp Fakültesi'nden yapılan açıklamada, " Uzun süredir kalp-damar hastalıkları ve metabolik hastalıklarla ilgili farklı hastanelerde tedavi gören, ülkemizde yetişen en önemli tiyatroculardan olan, meddahlık geleneğinin simgesi kavuğu 30 yıla yakın süre taşıma onuruna sahip Ferhan Şensoy dün gece sabaha karşı İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etmiştir. Tüm sanatseverlere ve ailesine baş sağlığı ve sabır dileriz." denildi.

FERHAN ŞENSOY KİMDİR?

26 Şubat 1951 tarihinde Çarşamba, Samsun'da dünyaya gelen Ferhan Şensoy, Galatasaray Lisesi'nde de bir süre okudu 1970 yılında Çarşamba Lisesi’nden mezun oldu.

Türk sinema tiyatro ve televizyon oyuncusu, deneme, roman, günlük, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı, şair olan aynı zamanda Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusuydu ve Türk Tiyatrosu'nda kendine özgü bir yer edindi.

Şensoy, 1971 yılında Grup Oyuncuları çatısı altında ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşadı ve 1972-1975 yılları arasında Fransa ve Kanada'da tiyatro eğitimine ve çalışmalarına Jerome Savary, Andre-Louis Perinetti gibi isimlerle devam etti, ayrıca Montreal'de Ce Fou De Gogol adlı oyunuyla 1975 yılında En İyi Yabancı Yazar ödülünü aldı. Yine Montreal’de Theatre De Quatre - Sous’da da, yönetmenliğini yaptığı, Harem Qui Rit isimli müzikalde oynadı. Aynı yıl Türkiye'ye döndü.

Ferhan Şensoy, Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu'nda oyunculuk yaparken, yine 1976 yılı içerisinde Devekuşu Kabare Tiyatrosu'na ve TRT’ye çeşitli skeçler yazdı.

Stardust Gece Kulübü’nde, yazdığı Dedikodu Şov isimli bir kabare gösterisini, Perran Kutman, Adile Naşit, Sevda Karaca, Pakize Suda ve İstanbul Gelişim Orkestrası'yla sahneleyen Şensoy, aynı kulüpte, Arda Uskan'ın yazıp, Fuat Güner'in müziklerini yaptığı Kukla ve Kuklacı Kabare gösterilerinde rol aldı.

1978’yılında, ilk kitabı Kazancı Yokuşu’nun yayınlanmasının ardından, yönetmenliğini Temel Gürsu’nun yaptığı Kızını Dövmeyen Dizini Döver isimli film ile ilk kez bir film projesinde yer alan Şensoy, aynı yıl Mete İnselel ile Anyamanya Kumpanya Tiyatrosu’nu kurdu ve kendi eseri olan, İdi Amin Avantadan Lavanta oyununda rol aldı ve oyunun yönetmenliğini üstlendi. Onlarca ödül alan Ferhan Şensoy, aynı zamanda çok sayıda kitap kaleme aldı. Sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde yer aldı. 1988 yılında Derya Baykal ile evlenen Ferhan Şensoy 2004 yılında boşandı. Usta ismin bu evlilikten Derya Şensoy ve Müjgan Ferhan Şensoy adlı iki kızı oldu.

Ferhan Şensoy’un en tanınmış oyunu 1987 yılından bu yana aralıksız devam eden Tek kişilik oyunu Ferhangi Şeyler’di.

Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devraldı ve Rasim Öztekin'e devretti.