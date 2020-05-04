Ferhan Şensoy: Rasim kavuğu devredeceği kişiyi bana danıştı

Geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisi İsmail Hakkı Dümbüllü’nün kavuğunu 4 yıl önce Rasim Öztekin’e devreden Ferhan Şensoy, sosyal medyadan gelen soruları yanıtladı. Şensoy, “Kavuğu devrettiğiniz için pişman mısınız?” sorusuna “Kavuğun devredilmemesi geleneğe uymaz. Rasim Öztekin kavuğu devredecek, adaya karar vermiş, fikrimi sordu, uygun buldum” diye yanıt verdi.

Şensoy’a 'Şahları da Vururlar' adlı oyunun Levent Ünsal’ın ölümünün ardından yeniden sahnelenip sahnelenmeyeceği de soruldu. Sanatçı o soruya da şu yanıtı verdi:

Levent Ünsal tiyatromuzun çok değerli bir oyuncusu, çok değerli bir oyuncuyu kaybettik. Tabii ki ‘Şahları da Vururlar’ tekrar oynanacak. Sokağa çıkma izni olunca tekrar provaya gireceğiz.”

Şensoy yayında ekranlara dönmeyeceğini de dile getirdi:

Dizi ve film projem yok. Kitap olmayı bekleyen dosyalardan masam görünmüyor.



