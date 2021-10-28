Bodrum Belediyesi tarafından Ferhan Şensoy’un, ailesinin yaşadığı Geriş Mahallesi'ndeki Nevin Başara Parkı'na büstü yapıldı. Heykeltıraş Esra Sağlık Şenalp imzası taşuyan büstün açılışına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber, Şensoy'un eşi oyuncu Elif Durdu, kızı Derya Şensoy ve oyuncu Tarık Papuççuoğlu katıldı.

Büstün açılış töreninde, Ferhan Şenosy'un eski eşi Derya Baykal ile evliliğinden dünyaya gelen oyuncu Derya Şensoy, gözyaşlarına hakim olamadı.

Emeği geçenlere teşekkür eden Derya Şensoy, "Ben buraya ilk geldiğimde 31 sene önce bebektim. Burada büyüdüm, ilk arkadaşlarımı burada edindim, bisiklete burada binmeyi öğrendim, yüzmeyi burada öğrendim. Geriş'te çok fazla anım var. Bizim için Geriş'e gelmek babamın tatili demekti. Babamın tatili demek, onunla vakit geçirebilmek demekti. Çünkü turneler bitmiş, sezon kapanmış ve Geriş'e geliyorduk. Babam burayı çok seviyordu. Son zamanlarında da buraya gelmek istiyordu maalesef mümkün olmadı ama bu büstün burada olması o kadar anlamlı ki emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

DERYA ŞENSOY DUYGULARINI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI.

Açılış sonrası sosyal hesabından paylaşım yapan Derya Şensoy, şu açıklamayı yaptı: "Geriş’liydi babamın bir yarısı hep. Biz de burada büyüdük. Törendeki konuşmama 'hoş geldiniz' diyerek başladım. Çünkü biz bebektik Geriş’e 1990 yılında geldiğimizde. Sezon kapanmış, turneler bitmiş. Tatil başladı demekti Geriş!"