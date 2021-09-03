Kalp damar rahatsızlığı ile ilgili tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferhan Şensoy, dün son yolculuğuna uğurlandı. 70 yaşında vefat eden oyuncu için ilk tören Galatasaray Lisesi'nde düzenledi. Şensoy'un cenazesi törenin ardından Beyoğlu Ses Tiyatrosu'na getirildi.

Koronavirüs pandemisi kurallarına uygun olarak gerçekleşen törene çok sayıda ünlü katıldı. Usta sanatçının cenazesi, Teşvikiye Camii'nde kılınan ikindi namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TARAFTAR GERGİNLİĞİ!

Ferhan Şensoy’un cenazesinde istenmeyen bir olay yaşandı. Ferhan Şensoy’un naaşının cenaze aracına götürüldüğü sırada, tabutun üstünde Galatasaray bayrağını gören dört kişi slogan atmaya başladı. Beşiktaş lehine sloganlar atan dört kişi, kalabalığa doğru yürümeye başlayınca bir anda gerginlik yaşandı. Duruma hemen müdahale eden polis, söz konusu kişileri gözaltına alarak, Harbiye Polis Merkezi’ne götürdü.

'FERHAN ŞENSOY OLDUĞUNU BİLSEYDİK YAPMAZDIK'

Polis merkezinde ifadesi alınan dört kişi, cenazenin Ferhan Şensoy’a ait olduğunu bilmediklerini söyledi: Alkol almıştık. Tabutun üzerinde Galatasaray bayrağını görünce bir taraftar öldü sandık. Arkada alkış tutarak giden insanları da taraftar zannettik...

Alkolün de etkisiyle slogan attıklarını söyleyen taraftarlar, "Cenazenin Ferhan Şensoy’a ait olduğunu bilseydik asla yapmazdık. Fanatiklikten başka bir amacımız yoktu. Pişmanız!" dediler.

İfadelerinin ardından idari para cezasına çarptırılan dört kişi, serbest bırakıldı.

Damla GÜLER / Milliyet.com.tr



