Ferhat Arıcan, Avrupa şampiyonu oldu

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen şampiyonada, milli sporcu paralel bar aletinde 15.300 puanla birincilik elde etti.

Ferhat Arıcan, Mersin'de düzenlenen 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda da paralel bar aletinde altın madalya kazanmıştı.

Türkiye'yi temsil eden diğer sporcu Ahmet Önder ise 9.666 puan ile sekizinci oldu.

Ferhat Arıcan'ın altın madalya kazandığı organizasyonda 15.133 puanla Rus David Belyavskiy gümüş, 15.100 puanla Alman Lukas Dauser ile İsviçreli Christian Baumann bronz madalya kazandı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Ferhat Arıcan'a tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, paralel bar aletinde birincilik elde eden milli sporcu için yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Ferhat Arıcan’ı kutluyorum. Güçlü rakiplerini geride bırakarak bizleri gururlandıran sporcumuz, Türk sporunun yükselen başarısını bir kez daha gösterdi. Bu büyük başarıda emeği geçen antrenörlerimizi, özveriden kaçınmayan teknik ekibi de ayrı ayrı tebrik ediyorum."

AA



