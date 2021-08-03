Ferhat Arıcan bronz madalya kazandı! Türkiye, jimnastikte ilk kez Olimpiyat madalyası aldı
Milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel barda bronz madalya kazandı. Arıcan bu başarısıyla Türkiye'ye Olimpiyat tarihindeki ilk jimnastik madalyasını getirdi.
03 Ağustos 2021, Salı 11:46 Son Güncelleme:
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Milli jimnastikci Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde 15.633 puan alarak bronz madalya kazandı. Böylece jimnastikte ilk kez finale kalan Türkiye, Tokyo’dan madalyayla ayrıldı.
Jimnastikte 7 finalle önemli bir başarı elde eden Türkiye, bronz madalyayı da kazanarak başarısını taçlandırdı.
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