Milli jimnastikci Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde 15.633 puan alarak bronz madalya kazandı. Böylece jimnastikte ilk kez finale kalan Türkiye, Tokyo’dan madalyayla ayrıldı.

Jimnastikte 7 finalle önemli bir başarı elde eden Türkiye, bronz madalyayı da kazanarak başarısını taçlandırdı.