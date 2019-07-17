Ferhat Göçer 2 dakikada yaşlandı! (FaceApp)

Sosyal medyada yükselen trend; 'FaceApp' adlı akıllı telefon uygulamasıyla gelecekteki halini görmek.

Cem Yılmaz, Defne Samyeli, Şahan Gökbakar ve Ahmet Kural'ın dahil olduğu modaya ünlü şarkıcı Ferhat Göçer de dahil oldu.

"ÖLMEZ SAĞ KALIRSAK KONSERE BEKLİYORUM"

Ferhat Göçer en az 80 yaşında göründüğü fotoğrafın altına ''Dostlar... 2 Ağustos Cuma... Ölmez sağ kalırsak Harbiye konserime bekliyorum..." yazdı.

Şarkıcıya gelen yorumlar ''Ferhat Bey bu kişi siz misiniz?'', ''Siz hiç yaşlanmayın'', ''Yemin ediyorum adı yazmasa kim olduğunu çıkaramazdım'' şeklindeydi.

NASIL YAPTI?

Dün sosyal medyada fenomen haline gelen yaşlandırma uygulaması FaceApp kısa süre içinde 100 milyon kez indirildi.

Bu programa yüklediğiniz yüz fotoğrafına 2 dakikada yapabildiğiniz yaşlandırma dışında gençleştirme, sakal ekleme gibi efektleri uygulayabiliyorsunuz.

Haberin fotoğrafları için tıklayın İşte ünlülerin yaşlı halleri



