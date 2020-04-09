Magazin Ferhat Göçer, ihtiyaç halinde doktorluk görevine geri dönebileceğini söyledi

Ferhat Göçer, ihtiyaç halinde doktorluk görevine geri dönebileceğini söyledi

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Ferhat Göçer, ihtiyaç halinde doktorluk görevine geri dönebileceğini söyledi

Şarkıcı Ferhat Göçer, Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın’ın talebi ile katıldığı İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi’nin canlı yayınında samimi açıklamalarda bulundu.

09 Nisan 2020, Perşembe 11:06 Son Güncelleme:
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25 yıl boyunca genel cerrahi hekimliği yapan ve bir süre önce emekli olup doktorluğu bırakan Ferhat Göçer'e, corona virüs salgını nedeniyle geçirdiğimiz bu zorlu süreçle hekimliğe geri dönmekle ilgili pek çok soru geldi.

'İhtiyaç duyulduğunda göreve çağrılırsam koşa koşa giderim'

İzleyicilerin “Bu dönemde göreve çağrılırsanız doktorluğa döner misiniz?” soruları üzerine ünlü şarkıcı, “Ülkemizin yaşadığı bu süreçte, ön cephede özveri ile mücadele veren sağlık çalışanlarının her daim yanındayım. Onlara kocaman bir teşekkür ve minnet borçluyuz hepimiz. İhtiyaç duyulduğunda göreve çağrılırsam koşa koşa gider, cephenin en önünde görevimi yaparım. Ben hazırım” dedi.


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